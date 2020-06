Rootslannast maailmameistrile määrati pikk võistluskeeld 

Seega pole 32aastasel rootslannal võimalik kaasa lüüa ka järgmisel aastal toimuvatel Tokyo olümpiamängudel. Fransson lubas otsuse vastu apelleerida, kuna usub, et on süütu.

Kui tänavu veebruari alguses teatati, et maadleja on andnud positiivse proovi anaboolse steroidi metüültestosterooni suhtes, väitis ta, et pole keelatud ainet ise võtnud. "Ainus seletus, mida võin pakkuda, on see, et keegi tegi seda minuga treeningsaalis," lausus rootslanna toona.