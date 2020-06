Bayern lõpetas hooaja suure võiduga, Lewandowski jõudis võimsa tähise lävele 

71. minutil teenis teise kollase kaardi Joshua Guilavogui, kes kinkis sellega vastastele penalti ja pidi ühlasi platsilt lahkuma. 11 meetri karistuslöögi realiseeris Robert Lewandowski, kellele oli see liigahooaja 34. tabamuseks. 31aastasena elu parimat hooaega tegev poolakas on kõikide sarjade peale 42 mänguga löönud tervelt 49 väravat. 50. tabamuseni, milleni peale Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi ründajad jõuavad harva, on Bayerni ässal aega jõudmiseks küllaga. Mängida on nii karikafinaal kui ka Meistrite Liiga kohtumised, kus minnakse augustikuus esmalt vastamisi kaheksandikfinaali kordusmängus Londoni Chelseaga. Avamatšist on kirjas 3 : 0 edu.