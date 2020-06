WRC hooaeg võib lõppeda alles detsembris, viimane etapp võib toimuda maailmakuulsal ringrajal 

Enamik rallisid, mis MM-kalendris ees seisid, on tühistatud ning seetõttu otsitakse alternatiivseid võimalusi, kuidas hooaeg lõpuni teha. Hetkeseisuga peaks septembris toimuma Türgi ralli, oktoobris reisiksid WRC piloodid Saksamaale ning novembris Jaapanisse. Kõige täbaramas olukorras on kindlasti Saksamaa etapp, sest riigis teatati äsja, et avalike ürituste korraldamisega seotud piirangud kehtivad oktoobri lõpuni.