20aastane Šveitsi kümnevõistleja tegi kaugushüppes supertulemuse 

Šveitsi kõigi aegade edetabelis tõusis Ehammer teisele kohale, rekordiomanik on 2003. aastast 8.27 m hüpanud Julien Fivaz.

Seejuures oma põhialaks peab šveitslane siiski kümnevõistlust, kus ta samuti väga võimekas on. Mullu krooniti ta 7851 silmaga juunioride Euroopa meistriks.

Kümnevõistluse sees on enim õnnestunud kaugust hüpata Ashton Eatonil, kelle õhulend 2012. aastal 8.23 m kaugusele kandus. Enne teda hoidis tippmarki enda käes Erki Nool, kes 1996. aastal Tallinnas lubatust suurema tuule toel (+3,0 m/s) 8.22 m hüppas. Eestlasest olümpiavõitja isiklik mark, mis on ühtlasi ka Eesti rekord, on sel alal 8.10 m.