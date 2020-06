Toyota peainsener meenutas rallimeeskonna rasket algust: võimalusel ma seda uuesti ei teeks! 

"Teadsime, et niivõrd lühikese aja jooksul [masin] valmis saada on tõsine proovilepanek, eriti pidades silmas uusi reegleid, mis kasutusele võeti. Seega disainisime uue auto määruste järgi, mida polnud keegi varem kogenud. Praeguste teadmiste juures arvan, et võimalusel sellesse perioodi ma tagasi ei läheks. Toonane ajakava tähendas seda, et töö intensiivsus oli väga kõrge. Ütleksin, et tegime midagi iga päev alates sellest päevast, mil alustasime, kuni hooaja avastardini Monte Carlos. Ning töötasime väga pikki tunde," meenutas Fowler.