Mullu karjääri lõpetanud Hollandi jalgpallilegend teeb comeback'i 

Tegu on sama meeskonnaga, kust 36aastase ründaja profikarjäär 20 aastat tagasi alguse sai. Klubile on koroonaviirusest tingitud mängupaus mõjunud laastavalt ning Robben loodab, et tal õnnestub klubi raskest seisust välja aidata.

"Mu unistus on kanda taas Gröningeni särki. Ma ei tea, kas see õnnestub, kuid olen kindel, et see ei jää minu pühendumuse ja motivatsiooni taha," selgitas Robben, et on valmis klubi aitama iga hinna eest.