FOTO, MIS SÄRISEB! Naiste vabavõitluse elav legend paljastas rinnad, sest "vabadus on seksikas" 

"Avastasin, et vabadus on seksikas. Avastasin, et vabadus on nii seksikas, et ma ei suuda seda teile isegi selgitada. Sa ärkad igal hommikul üles ja sul on tunne, et sa suudad kõike teha," ütleb Carano popmuusikaikooni Prince'i tsiteerides foto saatesõnas.