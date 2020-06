SÕGE LUGU! Kulturisti ja seksnuku pulmad lükkusid edasi 

Tolotško teatas mullu mais, et tema uus pruut on seksnukk Margo. Peagi läks kogu lugu veel sõgedamaks, sest Tolotško otsustas nukuga abielluda. Loomulikult pole see seaduste järgi võimalik, kuid mees ajab oma asja surmtõsiselt.

Nüüd on kõik ettevalmistused pausil, sest ka Kasahstan langes koroonaviiruse küüsi. „Sõbrad, pulmad on karantiini tõttu edasi lükatud,“ kirjutas ta ligi 40 000 fännile. „Kui see lõppeb, tulevad ka pulmad! Oleme endas kindlad ja tuju on hea.“