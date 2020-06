Schumacher selgitas, miks ta kihutas aastaid salanime all 

Noorem Schumacher meenutas, et ta teadis juba 11-12aastaselt, et tahab saada profisportlaseks. Noormehe enda sõnul tiivustab teda tohutu võidunälg.

Muuhulgas peatus Mick ka aastatel, kui ta kasutas võidusõitudel pseudonüüme. Tihti nägi teda sõitmas nime all Mick Betsch. „Kasutasin erinevaid nimesid, et mingil määral end varjata. Tahtsin areneda nii, et mind ei märgataks liiga palju „oma isa pojana.“ Tegelikult ei tunne ma perenime või isa saavutuste tõttu pinget. Pigem tekitan ise endale stressi, mõeldes, mida tegin valesti ja kuidas saada paremaks,“ arutles noor Schumacher.

„Inimesed nägid ajakirjadest mu isa kuulsat poolt. Mõistan seda täielikult. Pärast minu sündi võitis ta ju viis järjestikust vormel 1 tiitlit. See on ju imeline, eks? Aga minu jaoks pole isa vaid maailma parim vormelisõitja. Kõigepealt on ta mu isa, alati. Ma ei võta tema õpetusi enesestmõistetavalt. Üks neid õppetunde on see, et alati tuleb olla tasakaalus, mitte tõusta liiga kõrgele ega langeda liiga madalale.“