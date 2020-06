Vips jahib vormel 1 superlitsentsi ka Euroopas 

Motorsport.com kirjutab, et Vips võib Euroopa sarjas osaleda n-ö igaks juhuks, sest praeguse seisuga on Super Formula kohal palju küsimärke. Muuhulgas pole teada, kas ja millal välismaalasi üldse Jaapanisse lubatakse. Näiteks soomlane Heikki Kovalainen jäi eelmisel nädalal toimunud Super GT etapist eemale just koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu.

Lisaks annaks ka FREC vajalikke punkte, et lunastada vormel 1 superlitsents. Praegu on Vipsil koos 20 silma, kuid vaja on 40. Seega peab ta jõudma kas FRECi või Super Formula sarjas hooaja lõpuks esimese kahe sekka ning punktid ongi koos. Kui Jaapani plaanidega peaks viiruse tõttu midagi nässu minema, on õlekõrs varnast võtta.