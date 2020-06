Soome uus superpaar: kaks legendaarset perekonda panid leivad ühte kappi! 

Markkaneni vutikarjäär on kulgenud tõusude ja mõõnadega. Jyväskylä poiss jõudis aastatel 2014 ja 2015 ka Madridi Reali, kuid põhitiimi eest jäi debüüt tegemata. Küll aga kuulus ta korra Euroopa Meistrite liiga kohtumiseks üles antud 25mehelisse koosseisu.

Jalgpalluri isa on Pekka Markkanen, kes valiti kolm korda Soome parimaks korvpalluriks. Eero vend Lauri läks isa jälgedes ning mängib maailma parimas korvpalliliigas ehk NBAs, klubiks legendaarne Chicago Bulls.

Emmi Peltonen on kolmekordne Soome meister iluuisutamises. Ta on Soomet esindanud ka olümpiamängudel ning karjääri säravaim saavutus on EMi viies koht. Ta sündis 1999. aastal Ameerika Ühendriikides, sest isa Ville esindas toona Nashville Predatorsi hokivõistkonda.