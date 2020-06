Jalgpall Raskustes Barcelona kavatseb peatreeneri vallandada ja endise mängija asemele tuua Toimetas Mihkel Talivee , täna, 16:49 Jaga: M

Quique Setien. Foto: Reuters/Scanpix

Valitsev Hispaania meister FC Barcelona on tegemas kesist hooaega: kuus vooru enne lõppu jäädakse koduses kõrgliigas Madridi Realist maha kahe silmaga, karikasarjast pudeneti välja ning mängupilt pole olnud sugugi nii veenev, kui on fännid harjunud nägema. Seetõttu usub klubi juhtkond, et meeskonnal on vaja uut peatreenerit, kui just praegune juhendaja Quique Setien lähikuudel imega hakkama ei saa.