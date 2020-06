ESMAKORDNE SÜNDMUS: Eestis toimub ilmselt rullsuusatamise MK-etapp 

Murdmaasuusatamise alajuht Ave Nurk kinnitas, et korraldamiskulud pole nii suured kui talvise MK-etapi puhul. „Meie tingimus on see, et võtame siis teha, kui oleme kindlad, et ei jää miinusesse. Kasumit tõenäoliselt ei teeni, proovime ots otsaga kokku tulla,“ sõnas ta. „Suusõnalised kokkulepped on olemas, usun, et üritame selle ära teha.“