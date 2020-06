Igiliikur Buffon sõlmis Juventusega uue lepingu 

Kontraht hoiab teda Itaalia meistri juures veel vähemalt ühe aasta. Itaalia puurilukk liitus Juventusega 2001. aastal Parmast ning on klubi eest kirja saanud 656 mängu. 2018. aastal siirdus Buffon hooajaks Pariisi Saint-Germaini, kuid naasis järgmisel suvel.

Legendaarse väravavahi nimel on arvukalt klubi rekordeid. Ta on Juventuse eest kirja saanud enim Itaalia kõrgliiga kohtumisi - 479 (kui arvestada ka Parma mänge, siis kokku on Buffonil kirjas 647 matši, millega ta jagab Paolo Maldiniga rekordit).