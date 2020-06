Võrkpall GALERII | Võrkpallikoondis rautab rege järgmiseks suveks Kaspar Koort , täna, 18:44 Jaga: M

Eesti meeste võrkpallikoondis alustas Tartu ülikooli spordihoones esimest treeninglaagrit uue peatreeneri Cédric Enardi käe all. Foto: Aldo Luud

Esmaspäeva hommikul kogunesid Eesti võrkpallikoondislased Tartu ülikooli spordihoone jõusaali, et teha viimaks algust esimese treeninglaagriga uue peatreeneri Cédric Enardi käe all. Kuna tänavu koroonaviiruse tõttu ametlikke mänge kavas pole, on kuue nädala pikkuse treeningtsükli põhiliseks eesmärgiks see, et mängijad ja treenerite tiim oleks maksimaalselt valmis järgmiseks aastaks, mil Eesti on üks neljast riigist, kes võõrustab võrkpalli Euroopa meistrivõistluste mänge.