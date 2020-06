Noor isa Kert Toobal: natuke ikka jagan muljeid, sest kaksikud pole päris igapäevane asi 

Kindlasti on ta inimesena pehmem ja avatum. Staff on koos olnud kaks päeva ja nii palju kui olen nendega rääkinud, on Enard tutvustanud seda, mis toimuma hakkab ja mida ta tahab näha – tegemist on väga korralikul tasemel treeneriga, kes teab, mida ta teeb ja kuidas ta teeb. Olen temast kuulnud häid asju. Esimene impulss või nägemine ja see, kas treener on ebalev või enesekindel, on alati hästi oluline ja kui staff hakkab hästi tööle, on mängijatel lihtne järgi tulla.

Mõned stafi liikmed on uued, mõned vanad, see on hea sümbioos ning sulandumine on kindlasti lihtsam. Kõik ei ole päris võõras, mõni asi on ka sama. See on hea ja ega siin muud polegi – peame hakkama tööle, leidma rütmi, võtma palli uuesti kätte ja vaatama, kuidas see tundub ja kui kandiline see on. Alguses on kindlasti väga kandiline, aga küll me harjume.

Te olete olnud võrkpalli juures nii pikka aega. Mis motiveerib teid jätkuvalt end kõige kõrgemal tasemel proovile panema ning ka rahvuskoondist aitama?

Hea küsimus. Ma olen olnud pigem selline mängija, kellele sümpatiseerib asjade käik, minu jaoks ei ole olulised mingid iseenda statistilised näitajad – mulle on oluline Eesti võrkpall ja see, mis suunas ja kuidas ta liigub. Üritan sellele antud hetkel siis veel niimoodi kaasa aidata ja kui enam niimoodi ei oska, siis võib-olla kuidagi teistmoodi.

Kindlasti motiveerib ka järgmisel aastal Eestis toimuv EM, kuid kõige rohkem motiveerib see, et hiljem ei jääks mingeid küsimusi, et mis oleks olnud või miks ma ei teinud nii või miks ma ei proovinud. Proovin järgi ja kui enam ei ole piisavalt püssirohtu, siis ma arvan, et olen piisavalt aus ja ütlen seda ning lahkun.

Koondise abitreener Oliver Lüütsepp ütles ühes intervjuus, et ta ei sooviks praegu Tartu Bigbanki juhendada, sest ta ei taha olla Kert Toobali treener, kuna Toobal on temast nii palju targem. On see teie jaoks kompliment?

Ma pole oma iseloomult kindlasti mingi domineeriv tüüp, ei suru oma arvamust või tahtmist peale. Pigem olen selline, et ütlen oma arvamuse siis, kui seda küsitakse. Okei, mingit lollust ma hommikust õhtuni pole nõus tegema, selle kohta kindlasti ütleksin. Kindlasti on treenerierid, kes tunnevad end selliste kogenumate mängijatega ebamugavalt. Ma mõistan, et ta ütles seda positiivses mõttes, ja eks ma tean ka ise, et ma pole mingi jobu, keda keegi ei taha oma meeskonnas näha – üritan ikka mõistlik inimene olla.