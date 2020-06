TUBLI! Eesti mototüdruk kerkis Soome meistrivõistlustel kahel korral poodiumile 

Maria Saluste poodiumi teisel astmel. Foto: Ene Saluste

Viiendat hooaega ringrajal sõitev Maria Saluste on üldse esimene Eesti tüdruk, kes on osalenud Soome meistrivõistlustel Mini GP klassis ning ka esimene Eesti tüdruk, kes on tõusnud seal poodiumile. Ta sõidab Suzuki Team Estonia koossiseisus ning tema treenerite hulka on kuulunud nii Marko Rohtlaan kui ka Anastassia Kovalenko.