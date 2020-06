SÕNASÕDA TWITTERIS! Becker: Kyrgios on rott! Kyrgios: Becker on sõõrik! 

"Taeva pärast, Boris, mina ei võistle ega katsu kedagi bussi alla lükata. See on ülemaailmne pandeemia ja kui keegi on nii idiootne nagu Alex, siis ma ütlen selle välja. Lihtne!"

Nick Kyrgios. Foto: TRACEY NEARMY

Tundus, et viimane märkus pani Beckerit rohkem elu üle järele mõtlema. Ta vastas Kyrgiosele, et too on tegelikult "lõbus sell", kuid ta tahaks näha, et austraallaseks saaks tõeline eeskuju kõigile maailma noortele.