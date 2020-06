Endine Liverpooli jalgpallur: miks peab Kevin De Bruyne plaksutama mängijatele, kes pole väärt isegi tema putsapaelu siduma?! 

Kuigi City peatreener Pep Guardiola on kinnitanud, et tavast hoitakse kinni ja Liverpoolile au avaldamine pole nende jaoks probleemiks, leidub ka kodanikke, kelle arvates tuleks selline asi ära lõpetada. Eriti kriitilise avaldusega esines kunagine Liverpooli poolkaitsja Danny Murphy.

"Jah, see on austusavaldus, õige asi, mida teha ja sõnum, mida üritatakse jalgpallimaailmale saata: kui keegi võidab, siis sa näitad neile austust ja armu," torises Murphy talkSPORTile.

"Fakt, et City seda neljapäeval teeb, näitab nende alandlikkust ja ütleb, et "hästi tehtud", Liverpool, tunnustame teie kvaliteeti. Kuid minu arvates on see üks paras lollus.

Ma ei tea, kus see algas ja miks see algas, kuid mina tunneksin end seda tehes ebamugavat. Ma teeksin seda, sest seda tuleb teha, kuid ma ei tahaks seda teha, sest selles pole midagi siirast.

Kui ma oleks Liverpooli mängija ja Manchester United võidaks liiga, siis ma tean, et nad on parem kui minu meeskond, ma mõistan seda ja proovin anda endast parima, et olla nagu nemad - nii nad saavad aru, et sa neid tegelikult austad.

Fännid ei taha, et sa seda teeksid, ja mängijad tegelikult ei taha seda samuti teha, see on vaid välise efekti pärast ega tähenda tegelikult midagi.