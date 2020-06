Korvpall Tiit Sokk liitub Tartu Ülikooli korvpallimeeskonnaga Ohtuleht.ee , täna, 16:51 Jaga: M

Tiit Sokk. Foto: Martin Ahven

Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi jõudis kokkuleppele pikaaegse Eesti koondise peatreeneri ning 1988. aasta olümpiavõitja Tiit Sokuga. Tartu juurtega korvpallilegend on järgmisel kahel hooajal Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna abitreener.Tiit Sokk peab Tartusse tulekut huvitavaks väljakutseks. „Kindlasti on see huvitav ja intrigeeriv väljakutse. Ees ootab palju tööd ja peame kogu treeneritepingiga näitama taset. Tahame ju, et omad poisid kannaksid mängudes põhiraskust ja see eeldab korralikku ettevalmistust. Meeskonna komplekteerimine on alles algusjärgus ja olemasolevatega mängijatega hakkame juulist toimetama. Tartusse oma juurte juurde tagasi tulla on mul väga hea meel ja abitreenerina saan kindlasti detailidesse rohkem süveneda,“ sõnas Tiit Sokk.Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi juhatuse esimees Gert Prantsil on Tiit Soku Tartusse tuleku üle väga hea meel. „On suurepärane saada oma ridadesse Eesti korvpalli legend ja olümpiavõitja. Olen kindel, et kunagise tip