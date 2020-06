Soome ralliässal on uus plaan WRC sarja naasmiseks 

"Tänavu oleme poolel maal ning meil pole kalendrit.Nägin ränka vaeva, et Sardiiniasse pääseda, seejärel kaotasime Soome ralli ning nüüd jäime ilma ka Walesi etapist, mis muutis olukorra keeruliseks. Tahtsime just neid rallisid. Soomlase jaoks on Soomes kihutamine oluline, et tuua sponsoreid, kes on sinuga järgmistel etappidel. Kui Soome ära jääb, võib olla raske. See oli valus hoop, kui see tühistati," selgitas Latvala intervjuus portaalile DirtFish.