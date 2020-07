VIDEO | Messi jõudis uhke tähiseni, kuid Barcelona tiitlilootus sai järjekordse hoobi 

50. minutil haaras Barcelona 2 : 1 edu, kui 11 meetri karistuslöögi realiseeris Lionel Messi, kelle jaoks oli see profikarjääri 700. värav. Neist 630 on ta löönud Barca, 70 Argentina koondise särgis. Võiduks sellest ei piisanud, sest Atletico sai veel ühe penalti, mille Saul 62. minutil realiseeris.

Eilne viik oli Barcelonale viimase nelja mängu jooksul kolmas, mis tähendab, et tiitliheitluses on jäme ots Madridi Reali käes. Kui Real võidab neljapäeva hilisõhtul kodus Getafet, kasvab nende edu Barca ees nelja punktini. Kusjuures võrdsete punktide korral tuleb meistriks Real, sest neil on omavahelistes mängudes eelis.