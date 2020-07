JUHHEI! Pealtvaatajad pääsevad viimaks Eesti tippjalgpalli vaatama 

Vastavalt Eestis kehtivatele reeglitele lubatakse staadionile maksimaalselt 1000 inimest, kelle hulka kuuluvad ka võistkonnad ja korraldusega seotud inimesed. See tähendab, et pealtvaatajaid mahub umbes 850–900.

„Meil on väga hea meel, et pealtvaatajad on tagasi staadionil,” lausus Eesti jalgpalliliidu peasekretär Anne Rei pressiteate vahendusel. „Selleks, et saaksime koos jalgpalli nautida, tuletame meelde, et koroonaviiruse leviku tõttu palutakse kõigil avalike ürituste külastajatel paikneda hajutatult.”