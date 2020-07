Uuring: jalgpallikommentaatorid süvendavad rassilisi eelarvamusi 

Uuring näitab, et kommentaatorid kiitsid heledama nahavärviga mängijate intelligentsust, kvaliteeti ja töökust palju rohkem kui tumedama nahavärviga pallurite samu omadusi. Kui kommentaatorid rääkisid intelligentsusest, siis 62,60% kiitusest oli suunatud heledama nahatooniga mängijatele ja 63,33% kriitikast tumedama nahaga jalgpalluritele. Tööeetika ülistamine käis 60,40% juhtudest heledanahaliste kohta.

"Et rääkida struktuursest rassismist, peame teadvustama rassiga soetud eelarvamusi," sõnas Suurbritannia jalgpallurite ühenduse PFA võrdõiguslikkuse juht Jason Lee.

"Uuring näitab selgeid eelarvamusi viisis, kuidas kirjeldame jalgpallurite omadusi sõltuvalt nende nahatoonist. Kommentaatorid aitavad süvendada eelarvamusi, mis vaatajal olid juba enne olemas. On tähtis arvestada, kui kaugele need arusaamad võivad ulatuda ja kuidas need mõjutavad jalgpallureid ka siis, kui nad lõpetavad mängijakarjääri.