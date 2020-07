Kiiruisutamise maailmameister võitleb haiglas elu eest 

Sportlasele on nüüdseks tehtud kaks operatsiooni, kuid need pole tema olukorda parandanud. Ta viibib kunstlikus koomas ja tema seisund on kriitiline.

"Lara võitleb elu eest," sõnas Hollandi koondise peatreener Jeroen Otter pressiteate vahendusel. "Imeline sihikindlus on viinud ta jääl maailmameistriks, kuid see võitlus on palju keerulisem. Loodame kogu südamest, et ta saab terveks."