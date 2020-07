Korvpall ANDRES SÕBRA INTERVJUU | Arbet: „Kõige suurem võit on tegelikult see, et oleme seniajani Kristjani ja Janariga väga head sõbrad.“ Andres Sõber , täna, 20:00 Jaga: M

GALERII

Kolm musketäri: Janar Talts (vasakult), Kristjan Kangur ja Gregor Arbet. Foto: Teet Malsroos

„Sõprusringkonnas on nali, et vasaku käe võiksin panna üldse selja taha, sest see on pigem segav faktor,“ naerab juunis karjääri lõpetanud korvpallilegend Gregor Arbet. Ta vihjab tõsiasjale, et tegelikult võinuks noorena arendada rohkem tehnilist poolt. Kuigi Euroopa tippklubid jäid vallutamata, tõusis Arbet kaheksakordseks Eesti meistriks ja nuusutas ka Saksamaa ning Kreeka klubide õhku. Sajandi alguse Tallinna Kalevi kolmest musketärist – Arbet, Janar Talts ja Kristjan Kangur – jätkab kossuplatside vallutamist vaid viimane. Talts töötab Tartu ülikooli, Arbet TalTechi võistkonna heaks.