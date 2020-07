Bayern ostab "võileivahinna" eest Manchester City staari 

"Praegu on veel mõningaid probleeme, ent paistab, et ta läheb Münchenisse. Soovime talle parimat ning täname koosveedetud aastate eest. On see pettumustvalmistav [et ta lahkub]? Ta tahab lahkuda. Igaühel meist on oma elu. Ta väärib seda. Oleksin tahtnud, et ta jääks, kuid ta otsustas klubivahetuse kasuks, sest uskus, et see teeb ta õnnelikumaks," vahendas Guardiola sõnu Sky Sports.