AMETLIK: Eestis toimub autoralli MM-sarja etapp! 

Ciesla kiitis Eesti valitsust toetuse eest ja Rally Estonia korraldajaid Urmo Aavat, Silver Kütti ja Tarmo Hõbet kümme aastat kestnud hea töö eest. "Nad tulid esimest korda MM-etapi jutuga meie juurde aastal 2016, kuid kahjuks ei saanud me neile siiani vastu tulla, sest tahtsime minna rohkem Euroopast välja, aga asjad muutusid. Nad ei andnud alla, vaid tuli välja uute positiivsete ideede ja heade lahendustega. See lubas meil eelmisel aastal korraldada aegade esimese WRC promotsiooniralli, mis andis meile kindlust ja usaldust organiseerijate vastu," sõnas Ciesla, kes märkis, et Eestist saab 33. riik, mis võõrustab WRC-etappi.

Rally Estonia WRC pressikonverents. Foto: Robin Roots

Väiksus on meie absoluutne tugevus. Olen kindel, et kui teeme ürituse ära nii nagu planeerime, juhtub midagi imelist. Meie lühike sõnum on see, et Eestis on võimalik teha võimatuid asju. Mitte lihtsalt ära teha, vaid kõige paremini ära teha. Et see jõuaks ringiga meie enda DNA-sse väga tugevalt tagasi. Et vaataksime igal hommikul peeglisse ja päriselt usuksime, et saame kõigega hakkama.“

Rally Estonia WRC pressikonverents. Foto: Robin Roots

Hommikul toimunud istungil otsustas valitsus eraldada reservist kultuuriministeeriumile WRC-etapi korraldamiseks 1,5 miljonit eurot.

Martin Helme: „Kui vaatame, kuidas raha on liikunud sarnaste ürituste puhul mujal, siis võis täiesti julgelt riigieelarvest õla alla panna, sest raha tuleb riigieelarvesse tagasi. Kui korraldasime eelmist etappi, siis oli kogutulu suurusjärgus viis miljonit eurot, millest umbes miljon eurit tuli riigieelarvesse. Seekord eeldame oluliselt suuremat tulu. Soome võrdlus näitab, et sarnane üritus tõi umbes 20 miljonit eurot. Võime sealt arvutada, mida võiksime tahta Eesti oludes.