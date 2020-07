Andres Vaher | Mugavustsoonist välja! Uute ja uhkete võitude järele 

Püüaks veidi süüvida tulemuste taha. Sellesse, mis eelneb ja toob tulemuse. Või ei too. Ehk põhjuste valikusse (see tähendab väikesesse osasse). Need kirjaread annavad parema ühispildi, kui neid lugeda komplektis eelmise artikliga, kus kodused vastutajad olukorrale riigis asjatundliku hinnangu annavad.

Eesti klubid on siin valinud paljuski erineva tee. Kes panustab järelkasvu rohkem, kes vähem; kes räägib pildi tegelikkusest ilusamaks (ehk petab sisuliselt iseennast); kes on majaehitusel alles vundamendi juures ja ootab õige teeotsa valimisega.

Et tervikpilt kokku joonistuks, lisame kaks kõnekat fakti. Esiteks: kõik kolm meie tippliigat (Premium, esiliiga ja esiliiga B) noorenevad suurel kiirusel. Teiseks: jalgpalliliidu prioriteet number üks on viimastel aastatel Premium liiga täisprofessionaalseks muutmine, milleni tänavusest ka jõuti. Siit loogiline küsimus: kas meie klubide järelkasv on professionaalsust eeldaval aina paremal tasemel või on tegemist pelgalt forsseerimisega?

Meetme põhjus on selge: hoida jalgpallureid jalgpalli juures, vanusest sõltumata. „Jalgpall ei ole Eesti kultuuriruumis kahjuks a ja o seisuses. See kajastub liiga prestiižis ja mõistagi ka palkades – kaugeltki mitte ainult mängijate omades. Näiteid, kus pole võimalik peret ära toita, kuuleb pidevalt. Innustavaid edulugusid, kus Eestist minnakse headesse liigadesse ja klubidesse, on vähe,“ sõnastab Eesti U19 koondise ja Nõmme Unitedi peatreener Martin Klasen murekoha.

Leppida või minna läbi seina?

Jõuame klubide, treenerite ja mängijate mentaliteedini. Juba veerand sajandit on vaieldud, kui oluline on noorteklassides tulemus. Kõneldud heade inimeste kasvatamisest, reaalsustajust, kuldse kesktee leidmisest ja muust säärasest.