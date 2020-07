Rally DirtFish jääb ära, et teha ruumi MM-etapile 

Kui aasta alguses selgus, et käesoleval hooajal Eestis ühtegi tipprallit suure tõenäosusega ei toimu, asus kohalik initsiatiivgrupp koostöös DirtFishiga otsima alternatiivi, et see tühimik täita ja nii sündiski Rally DirtFish. Otepää lähistel toimuma pidanud ürituse kuupäevadeks oli planeeritud 7.-8. august.

Nüüd, kus rallispordi absoluutne tippsari tuleb valitseva maailmameistri Ott Tänaku kodumaale, soovime ka omalt poolt olla sellele kõigele toeks ja abiks nii nõu kui ka jõuga ning seetõttu on Rally DirtFishi ärajätmine igati mõistlik ja põhjendatud otsus, et suunata kõik ressursid MM-etapi organiseerimisele.“

Simpson kinnitas, et Rally DirtFishi konseptsioon ei kao ja lisas: „Oleme Rally DirtFish’i korraldamisest saanud palju positiivset ja kindlasti säilib ka soov korraldada tulevikus meie oma ralli. Ma ei soovi niisama lihtsalt alla anda ja see ei ole Rally DirtFish’i lõpp – ei siin ega ka sealpool Atlandi ookeani.“

Tänak: „Rally DirtFishi toimumine Eestis olnuks kohalikule autospordi kogukonnale ja siinsetele fännidele väga positiivne, kuid nüüd on kaalul palju enamat ja me peame keskenduma WRC etapile.

Ma soovin omalt poolt tänada Justinit ja tema meeskonda selle pingutuse, töö ja aja eest, et Rally DirtFish toimuma saaks. Eestis toimuv WRC etapp on kindlasti väga eriline ja unikaalne võimalus, mida ei saa kasutamata jätta ning usun, et DirtFish saab ühtlasi Rally Estoniale suureks abiks olla, et korraldada üheskoos üks meeldejääv ja asjalik üritus.“