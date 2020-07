Margus Murakas: selge, et Otil on kodusel MM-rallil teiste ees eelis 

"Tundub, et korraldajad väärivad kiitust. Eks see on märk sellest, et eelnevatel hooaegadel on tehtud head tööd."

Aga võta näpust. "Kõik õige. Eelmisel aastal ei teadnud keegi koroonaviirusest midagi. Selge see, et meie võimalus tuli tänu eriolukorrale," osutas ta nüüd.

Kui kõva sõna Eestis toimuv MM-etapp ikkagi on?

"Oleneb, millega võrrelda. Selles plaanis kõlab uhkelt, et oleme 33. riik [kus see toimub]. Riigi mainele kõlab uhkelt. Rallifännidele on see kõige rohkem meelt mööda, MM-ralli tuleb koju kätte. Seda enam, et meil on oma maailmameister. Ei oskagi millegagi võrrelda, loomulikult on see äge."

Trass pole veel avalik, aga Lõuna-Eesti teed on teile teada. Millist rallit võib sellest oodata?

"Lõuna-Eesti teed on keerulised, see on selge. Katsete teadmine ja eelnev seal sõitmise kogemus annab kindlasti eelise. Selge, et Otil on siin teiste ees eelis."

On's teistel Tänaku vastu mingitki šanssi?

(Naerab) "Võit on võit. Rajaeelis aitab olukorda kontrollida ja sõidukindlusele kaasa. Ei pea nii väga hullu panema. Kui on võimalik kontrollides teistest kiiremini sõita, pole vahet, kas võidad ralli 30 sekundi või kolme minutiga."