Bernie Ecclestone sai 89aastaselt esimese poja! 

Brasiillanna Fabiana lisas: "Sünnitus oli nii kerge. See kestis vaid 25 minutit. Tänan jumalat."

See on paari esimene ühine, kuid Ecclestone'i neljas laps. Kauaaegse vormelibossi vanim tütar Deborah on 65aastane. Teisest abielust sai Ecclestone veel kaks tütart: 35aastase Tamara ja 31aastase Petra.