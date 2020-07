Ghana jalgpallur Suareze kurikuulsast tõrjest: see teeb siiani haiget, ma ei andesta talle iial 

Paintsil: "Arvasin, et kui viimane mees puudutab palli väravajoonel käega, siis värav loeb. Seega tähistasin juba meie edasipääsu. Äkitselt nägin, et kohtunik määras penalti ja karjusin: "Mida? Ei-ei, viige pall keskringi.""

Sarpei: "Arvan, et kogu meie tiim arvas, et pääseme poolfinaali, sest Asamoah Gyan oli juba kaks penaltit realiseerinud ja see tundus talle lihtne. Siis tabas pall latti ja mu esimene mõte oli "päriselt? Kas see juhtus päriselt? Pall ei olegi võrgus? Mis toimub? Milles probleem?" Seejärel läks keeruliseks. Penaltiseeria eel oli tunne, et nüüd on edasipääs keeruline."