Mis saab Kimi Räikköneni tulevikust? 

"Mul on vastus olemas enne järgmist aastat, kuid me pole tänavu teinud veel ühtki võidusõitu, mis teeb olukorra veidraks," vahendab Räikköneni sõnu F1i.com.

"Näis, mis saama hakkab. Kui meil läheb hästi, siis on lõbusam. Aga me ei tea, kus oleme, seega teeme sel nädalavahetusel oma parima ja lähme selle pealt edasi. Mingil hetkel saab ka tuleviku kohta otsus tehtud."

Ta lisas, et testisõitude põhjal on võimatu ütelda, kes kui kiire on. "Spekulatsioone on palju, aga esimene sõit paneb alati paika, kuidas asjad tegelikult on."