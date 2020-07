Maailmameister pööras ära! „Griezmann kardab pooleteisemeetrist pooleldi autisti?! Löögu teda näkku!" 

"Mida see Griezmann kardab," põrutas endine ründaja pärast Barcelona 2:2 viigimängu Madrdi Atleticoga. "Kas ta kardab last, kes on poolteist meetrit pikk [vihje Messi lühikesele kasvule - toim] ja pooleldi autistlik?"

"Tal pole vaja teha muud kui ühel hetkel lihtsalt mune näidata. Olen aasta otsa rääkinud, et tal on Messiga probleem. Ta peaks talle näkku virutama!

On tõsi, et Messi peaks talle rohkem söötma, kuid ausalt öeldes pole ma üllatunud, et ta seda ei tee. Griezmann kaotab kogu aeg palli, tal puudub enesekindlus. Ta peaks minema ja Messiga rääkima, et probleem ära lahendada."