VIDEO I Manchester City häbistas värsket meistrit Liverpooli kõva saunaga 

Kõik põhimehed mängu pannud Liverpool jäi Kevin De Bruyne, Raheem Sterlingu ja Phil Fodeni väravatest juba avapoolajal kolme väravaga taha.

Liverpooli saun võinuks veelgi suurem olla, ent kohtumise üleajal ei saanud Liverpooli kaitseliini üle mänginud Riyad Mahrez mööda vaid ühest takistusest - VARist. Nimelt fikseeris see kaaslase käemängu enne Mahrezi soolot.

„Kui tahad oma artiklis keskenduda sellele, et me polnud piisavalt keskendunud, siis palun väga. Mina aga ütlen, et mulle meeldis minu tiimi suhtumine,“ ütles Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ajakirjanikele. „Aga kas pole mitte tore, et nii hästi mängiva Manchester City ees keegi teine tiitli võtab? City on imeline võistkond. Ma jälgisin nende hooaega, neil polnudki halba mängu.“

„Liverpooli mängijad jõid sel nädalal kõvasti õlle, aga siia saabusid nad ilma, et nende veres oleks õlle olnud, seepärast tuleb meid kiita,“ märkis City juhendaja Pep Guardiola. „Me alistasime siiski tšempionid, väga erilise meeskonna!“

City teise värava löönud Sterlingu arvates algas eile ettevalmistus uueks hooajaks.

„Liverpool on kogu hooaja vältel olnud fantastiline, tahtsime nende vastu hästi esineda. Me teame, et oleme sel hooajal kehvemad olnud ja meid ootas põnev test tiitli võitjaga. Test õnnestus briljantselt. Arvan, et järgmine hooaeg algas täna ja see algas väga hästi!“ kiitis Sterling.

Teises eilses kohtumises alistas Sheffield kodus 3:1 Tottenhami.