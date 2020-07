POMMUUDIS: Lionel Messi soovib FC Barcelonast lahkuda 

33aastane Messi peatas lepinguläbirääkimised ning ei kavatse end enam armastatud klubiga siduda, kirjutavad Hispaania meediakanalid.



Põhjuseks olevat eeldatavasti suured puudjäägid klubi juhtimises president Josep Maria Bartomeuga eesotsas.



Bartomeu ajal on Barcelonast saanud Euroopa klubijalgpalli naljanumber, kes ostab hirmkalli hinna eest mängijaid vaid nime pärast - näiteks Ousemane Dembele, Coutinho, Antoine Greizmann - ent ei suuda neid mängima panna, kuna nad ei sobi Barcelona süsteemi. Barcelonas kaotavad mängijad väärtuse ning nad müüakse oluliselt odavamalt maha. Seepärast on katalaanide hiid sattunud suurtesse finantsprobleemidesse ning tehakse meeleheitlikke püüdlusi kopikaid kokkiu korjata.



Viimane arusaamatu uudis oli 23aastasest talendi Arthurist loobumine, kellest Barcelona fännid lootsid uut Xavit. Arthur vahetati 30aastase Torino Juventuse Miralem Pjanici vastu ning saadi sellele lisaks veidi üle 20 miljoni euro, et oma auklikku rahakotti turgutada.



Viimastel hooaegadel loodab Barcelona üha rohkem ainult Messile, kellel tuleb olla väljakul nii mängu ehitaja kui suurim väravakütt. Ainuüksi sel hooajal on Messi olnud enam kui pooltes Barcelona väravates otsene osaline (värav või väravasööt) ning andnud pea sama palju sööte kui keskpoolkaitsja Sergio Busquets.