Ott Tänak kodusest MM-rallist: tegelikult ei ole teist sellist kohta nagu kodu 

„See on kindlasti midagi väga erilist. Näiteks Soomes, kus on alati palju Eesti fänne kohale tulnud, tunned kodu lähedust, aga tegelikult ei ole teist sellist kohta nagu kodu.” sõnas Tänak DirtFishi vahendusel. „Ma olen kindel, et kodupublik annab lisahobujõude.“