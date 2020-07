WRC Toyota boss Tommi Mäkinen on pettunud, et MM-ralli Eestis toimub Toimetas Oliver Lomp , täna, 17:51 Jaga: M

Tommi Mäkinen Eesti presidendi vastuvõtul Foto: Martin Ahven

Autoralli MM-sarjas kihutava Toyota tiimi boss Tommi Mäkinen polnud liiga rahul uue kavaga. Näiteks arvab ta, et Hyundai sõitjatel on liiga suur eelis. „Lootsime, et kavasse lisatakse Läti etapp, mis oleks uus piirkond ja kõikide suhtes võrdsem,“ ütles Mäkinen portaalile Rallit.fi.