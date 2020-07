Aivar Kuusmaa ja Marko Parkonen said U15 koondiste peatreeneriteks 

Poiste U15 koondise peatreeneriks saab endine tippkorvpallur Aivar Kuusmaa ja abitreeneriks kogenud noortetreener Martin Rausberg. Sama duo asub uuel hooajal tööle ka Audentese spordigümnaasiumis.



Tüdrukute U15 koondise peatreeneriks saab Audentese spordigümnaasiumi tütarlaste osakonna peatreener Marko Parkonen ja abitreeneriks nimetati endine tippmängija ja praegune noortetreener Kaia Milling.



Korvpalliliit lähtus treenerite valikus põhimõttest, et kuna Audentese spordigümnaasiumi eesmärk on koondada ja arendada noortekoondiste kandidaate, siis Audentese treenerid sobivad väga hästi just sellele vanuseklassile.