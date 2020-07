TUBLI: Kati Ojaloo alustas hooaega Soomes pikkade heidetega, eesmärk on 70 meetri joone alistamine 

"Ootused ei olnud suured, kuna olen võidelnud terviseprobleemidega," selgitas Ojaloo Poris saavutatud tulemuse tagamaid Õhtulehele. "Kuu aega tagasi vaevas mind mitu nädalat kõhuvalu. Selgus, et mul on laktoosi- ja gluteenitalumatus ning menüü muutmine parandas enesetunnet kohe. Pidin tegelikult tegema treeningvõistluse, et vaadata, kus oleme, sest ma ei ole heitja, kes trennides rohkem heidab kui võistlustel, üllatuslikult läks väga hästi."

Kas edukas avavõistlus süvendas usku, et tänavu alistub ka 70 meetri joon? "Muidugi usun," vastas Ojaloo. "Ettevalmistus on läinud ju väga hästi, seega loodan, et suudan sel suvel kaugemale heita. Tahaksin alustuseks parandada isiklikku rekordit ja sealt saame edasi minna. Suuremad eesmärgid on silme ees ja tulemuse osas ei tahaks endale piire seada."