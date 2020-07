OTSE | GALERII | Kui suureks kujuneb Ott Tänaku ülekaal Viru rallil ja mida suudab Roland Poom? 

14. Viru rallile on registreerunud 85 võistluspaari, kelle hulgas ka Roland Poom – Ken Järveoja. Rakverest pärit piloodi ja Elvast pärit kaardilugeja võistlusautoks on koduse hooaja esimesel rallil Hyundai Motorsport ja RedGrey meeskonna poolt ettevalmistatud Hyundai i20 R5. Sama võistlusautoga näitasid jaanuaris sõidetud Monte-Carlo rallil väga head minekut Ole Christian Veiby – Jonas Andersson.

"Väga tore oli jälle tagasi autos olla. Pärat Rootsi rallit on paus olnud väga pikk ja vahepealsel ajal pole kordagi õnnestunud võistlusautoga sõita. Veidi põnevamaks tegi olukorda ka kindlasti see, et sõitsime uue autoga. Hyundai i20 R5 üllatas positiivselt. Usun, et saime mõnusa tunde tagasi, millega on hea tulevale Viru rallile vastu minna," sõnas Roland Poom enne eesootavat kodurallit.