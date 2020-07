WRC Tänak MM-kalendrist: kõigil tuleb uue olukorraga kohaneda Oliver Lomp , täna, 16:49 Jaga: M

Ott Tänak ja Martin Järveoja kihutavad Viru rallil. Foto: Tiina Kõrtsini

Viru rallil esikohta hoidev Ott Tänak kommenteeris uut MM-kalendrit, öeldes, et tema sõnul on kõige olulisem, et maailmameistrivõistlused saavad jätkuda.