VIDEO | Nutuse seeria ilusa tabamusega lõpetanud Ronaldo: sain enesekindluse tagasi 

Väravani jõudis portugallane 61. minutil, tehes seisuks 3 : 1. Ühtlasi oli see Ronaldole hooaja 25. tabamuseks Itaalia jalgpalli meistriliigas - viimati sai sellega Juventuse mängija hakkama 1961. aastal. Ent eriti hea meel oli 35aastasel portugallasel just selle üle, et ta karistuslöögist sihile jõudis.