Lewandowski jõudis võimsa tähiseni ning aitas Bayerni juba aasta teise tiitlini 

Finaalis kaks väravat löönud Lewandowski on see hooaeg saanud kirja tervelt 51 tabamust, seda kõigest 43 mängus. 31aastane poolakas jõudis esimest korda karjääri jooksul ühel hooajal 50. väravani. Seejuures on tal võimalik seda arvu veel suurendada, sest Bayern on veel konkurentsis Meistrite Liigas. Kaheksandikfinaali avakohtumises alistati Londoni Chelsea tulemusega 3 : 0, sari jätkub augustikuus.