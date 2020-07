Suri treeningul kokku kukkunud 20aastane jalgrattur 

VDM-Van Durm-Michiels-Trawobo CT meeskonda kuulunud noor sportlane kukkus võistluse ajal kokku. De Vriendtile tõttasid appi arstid, kes teda 40 minutit elustada püüdsid, kuid paraku see ei õnnestunud. Tema meeskond teatas, et surma põhjuseks on südamerabandus.