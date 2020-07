M-Sport võib pärast järgmist aastat WRCst lahkuda 

"Minu ja M-Spordi jaoks on asi väga lihtne. Peame saama raudkindla garantii, et neid autosid saab osta ja nendega on võimalik sõita mistahes meistrisarjades üle maailma. Peame silmas riiklikke ja piirkondlikke meistrivõistlusi ning muid võidukihutamisi. Ainult sel juhul on võimalik majanduslikult toime tulla," lausus Wilson portaalile DirtFish.