Võidumees Bottas: kui turvaauto kolmandat korda rajale tuli, siis mõtlesin küll, et mis mõttes?! 

"Kui turvaauto kolmandat korda rajale tuli, siis mõtlesin küll, et mis mõttes?! Lewisel oli palju võimalusi mööda minna, kui ma oleks kasvõi väikse vea teinud," rääkis Bottas, kes hoidis kvalifikatsioonis saavutatud esimest positsiooni algusest lõpuni.

"Kuid suutsin asjad kontrolli all hoida ning see on hooajale hea algus," lisas soomlane.