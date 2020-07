Taas Hamiltoni ohvriks langenud Albon: kokkupõrge sõltus tema tahtest 

"Pean olema oma sõnadega ettevaatlik, kuid ma arvan, et me oleks võinud selle sõidu ka võita," turtsus Red Bulli piloot pärast sõitu. Eriti tegi 24aastase võidusõitja meele mõruks asjaolu, et mullu novembris röövis sarnane kokkupõrge Hamiltoniga talt poodiumikoha ka Brasiilias.