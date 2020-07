Norra suusastaar avaldas põhjuse, miks ta ei õnnitlenud MK-sarjas võidutsenud venelast 

"Austan häid sportlasi ja nende seas on ka Bolšunov," rääkis Kläbo kodumaa meediale. "Mõni ajaleht kirjutas, et ma ei õnnitlenud teda üldvõidu puhul. Kuid põhjus on lihtne: lõpetasime hooaja koroonaviiruse tõttu varem."